Через паніку на вокзалі у США постраждали 16 людей

“Люди почали в паніці розбігатися на вокзалі в пошуках укриття, прийнявши використання поліцією електрошокера проти дебошира за постріли,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, люди ховалися за сміттєвими баками і колонами, кидаючи свої речі.

В результаті 16 людей отримали легкі травми, медики надали їм допомогу. Поліція міста також повідомила, що отримала безліч дзвінків від громадян, в яких повідомлялося про стрілянину на вокзалі. Ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 квітня, на станції West Lake Station американського міста Атланта невідомий підстрелив чотирьох людей, один із потерпілих загинув.