Из-за паники на вокзале в США пострадали 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На Пенсильванском вокзале (Пенн-Стейшн) в Нью-Йорке 16 человек пострадали из-за паники, которая началась после применения полицией электрошокера, передает УНН со ссылкой на NBC News.
"Люди начали в панике разбегаться на вокзале в поисках укрытия, приняв использования полицией электрошокера против дебошира за выстрелы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, люди прятались за мусорными баками и колоннами, бросая свои вещи.
В результате 16 человек получили легкие травмы, медики оказали им помощь. Полиция города также сообщила, что получила множество звонков от граждан, в которых сообщалось о стрельбе на вокзале. Эта информация не подтвердилась.
Напомним, поздно вечером 13 апреля, на станции West Lake Station американского города Атланта неизвестный подстрелил четырех человек , один из пострадавших погиб.