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Через пандемію в Ірландії хочуть знизити штрафи за розпивання алкоголю у публічних місцях

Через пандемію в Ірландії хочуть знизити штрафи за розпивання алкоголю у публічних місцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Ірландії уряд планує зменшити штрафи для людей, які вживають алкоголь у публічних місцях на вулиці. Теперішні штрафи вважають занадто високими. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

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Через пандемію паби в Ірландії закриті. Проте у зв'язку з тим, що алкоголь продається на винос, в ірландських містах на вихідні спостерігались натовпи людей.

Річ у тім, що клієнти не можуть пити алкоголь на винос менше ніж у 100 метрах від закладу. Порушникам загрожує штраф у розмірі 300 євро, а власнику ліцензії на продаж алкоголю загрожує штраф у розмірі 1500 євро. Але через те, що таке покарання вважають надмірним, то людей майже не штрафують.

Тож міністр охорони здоров'я запропонував зменшити ці штрафи із міркувань протидії поширення коронавірусу.

Нагадаємо, експерти Prime розповіли про популярний світовий тренд – онлайн-вечірки.

Вони дають можливість весело провести час у чисельній компанії друзів, не наражаючи себе на небезпеку захворіти на COVID-19.

Раніше УНН писав, що в алкогольному кошику українців близько 70% товарів українського виробництва. Експерти пояснюють це тим, що український алкоринок досить різноманітний, а також має незмінно високу якість і помірну ціну. 

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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