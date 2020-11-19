Из-за пандемии в Ирландии хотят снизить штрафы за распитие алкоголя в публичных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Ирландии правительство планирует уменьшить штрафы для людей, употребляющих алкоголь в публичных местах на улице. Нынешние штрафы считают слишком высокими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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Из-за пандемии пабы в Ирландии закрыты. Однако в связи с тем, что алкоголь продается на вынос, в ирландских городах в выходные наблюдались толпы людей.
Дело в том, что клиенты не могут пить алкоголь на вынос меньше чем в 100 метрах от заведения. Нарушителям грозит штраф в размере 300 евро, а владельцу лицензии за продажу алкоголя грозит штраф в размере 1500 евро. Но из-за этого такое наказание считают чрезмерным, то людей почти не штрафуют.
Поэтому министр здравоохранения предложил уменьшить эти штрафы из соображений противодействия распространения коронавируса.
Напомним, эксперты Prime рассказали о популярном мировом тренде - онлайн-вечеринках.
Они дают возможность весело провести время в численной компании друзей, не подвергая себя опасности заболеть COVID-19.
Ранее УНН писал, что в алкогольной корзине украинцев около 70% товаров украинского производства. Эксперты объясняют это тем, что украинский алкорынок достаточно разнообразен, а также имеет неизменно высокое качество и умеренную цену.
В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").