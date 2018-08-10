Через отруєння на весіллі у Волинській області відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поліція відкрила провадження за фактом отруєння під час святкування весілля у Волинській області. Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"У неділю, 5 серпня, в одному з закладів Ківерцівського району на під час святкування весілля отруїлися гості. До лікарні госпіталізували 10 волинян, серед них 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні.
Так, проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.
Нагадаємо, на весіллі у Волинській області отруїлися 15 людей. Вони усі звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні з проявами гострої кишкової інфекції. У хворих підозрюють сальмонельоз.