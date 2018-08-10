Из-за отравления на свадьбе в Волынской области открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Полиция открыла производство по факту отравления во время празднования свадьбы в Волынской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции, передает УНН.
"В воскресенье, 5 августа, в одном из заведений Киверцовского района во время празднования свадьбы отравились гости. В больницу госпитализировали 10 волынян, среди них 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Так, проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, на свадьбе в Волынской области отравились 15 человек. Они все обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с проявлениями острой кишечной инфекции. У больных подозревают сальмонеллез.