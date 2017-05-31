Через обстріли заїзд дітей у табір під Волновахою скасований – М.Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Донецька ОДА скасувала заїзд дітей до виховного дитячого центру у с.Зелений Гай Волноваського району. Про це в ефірі "112 Україна" заявив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
"Це профспілковий табір "Зелений Гай" і вони планували заїзд, але я буквально сьогодні зранку спілкувався із заступником голови ОДА і мені було повідомлено, що скасовано заїзд дітей… в цьому році заїзду не буде", - сказав М.Кулеба.
За його словами, цей дитячий табір знаходиться у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування. Він підкреслив, що бойовикам було відомо, що у табір у с.Зелений Гай планувався заїзд дітей, а обстріл був спланованою акцією.
"Зараз ворог використовує важке озброєння… і вони спеціально цілять у такі об’єкти, де перебувають діти", - підкреслив М.Кулеба.
За його словами наразі Донецька ОДА шукає інші табори, які приймуть дітей.
М.Кулеба зазначив, що звертався до КМУ з проханням прийняти урядове рішення про те, щоб у 30-кілометровій зоні від лінії розмежування не було ніяких закладів, зокрема дитячих таборів.
Нагадаємо, вночі бойовики обстріляли дитячий табір під Волновахою.