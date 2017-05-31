Из-за обстрелов заезд детей в лагерь под Волновахой отменен - Н.Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Донецкая ОГА отменила заезд детей в воспитательный детский центр в с.Зеленый Гай Волновахского района. Об этом в эфире "112 Украина" заявил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.
“Это профсоюзный лагерь „Зеленый Гай“ и они планировали заезд, но я буквально сегодня утром общался с заместителем председателя ОГА и мне было сообщено, что отменено заезд детей... в этом году заезда не будет”, — сказал Н.Кулеба.
По его словам, этот детский лагерь находится в 20-километровой зоне от линии разграничения. Он подчеркнул, что боевикам было известно, что в лагерь в с.Зеленый Гай планировался заезд детей, а обстрел был спланированной акцией.
“Сейчас враг использует тяжелое вооружение... и они специально целятся в такие объекты, где находятся дети”, — подчеркнул Н.Кулеба.
По его словам, сейчас Донецкая ОГА ищет другие лагеря, которые примут детей.
Н.Кулеба отметил, что обращался в КМУ с просьбой принять правительственное решение о том, чтобы в 30-километровой зоне от линии разграничения не было никаких заведений, в том числе детских лагерей.
Напомним, ночью боевики обстреляли детский лагерь под Волновахой.