Через обстріли в Авдіївці без електрики залишилися жителі Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вчнаслідок обстрілів в Авдіївці без електропостачання залишилися жителі прифронтової Мар’їнки. Про це сказав начальник ГУ НП Донецької області В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Очільник поліції Донеччини зазначив, що у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка.
“З 22.00 в місті немає електрики. На вулиці −20, і люди з одного боку потерпають від обстрілів, а з іншого — просто замерзають”, — зазначив В.Аброськін.
Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. Поранений чоловік, від прямих влучень пошкоджено 4 будинки та 6 квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан.
На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.