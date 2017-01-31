Из-за обстрелов в Авдеевке без электричества остались жители Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В результате обстрелов в Авдеевке без электроснабжения остались жители прифронтовой Марьинки. Об этом сказал начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Глава полиции Донецкой области отметил, что в сложной ситуации в результате сильных обстрелов оказалась и прифронтовая Марьинка.
"С 22.00 в городе нет электричества. На улице -20, и люди с одной стороны страдают от обстрелов, а с другой - просто замерзают", - отметил В.Аброськин.
Напомним, уже третьи сутки Авдеевка находится под массированными обстрелами боевиков. Ранены мужчина, от прямых попаданий повреждено 4 дома и 6 квартир в пятиэтажке. В городе, где нет света, воды и отопления, объявлено чрезвычайное положение.
На месте председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским развернут оперативный штаб, куда вошли должностные лица ВЦА и силовики.