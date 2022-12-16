Через обстріл об’єкт ДТЕК від'єднався від енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок російського обстрілу одне з енергетичних підприємств ДТЕК від'єдналося від енергосистеми. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал ДТЕК.
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"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, обійшлося без жертв.
Нагадаємо
Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару. Було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.