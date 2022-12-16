Из-за обстрела объект ДТЭК отключился от энергосистемы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате российского обстрела одно из энергетических предприятий ДТЭК отключилось от энергосистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал ДТЭК.
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"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами. В результате атаки серьезно повреждено оборудование. Из-за этого предприятие отключено от энергосистемы", – говорится в сообщении.
Как отметили, обошлось без жертв.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.