Через обрушення будинку в Сумах загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Через вибух побутового газу сталося обрушення в багатоквартирному житловому будинку в Сумах в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомили у Facebook ДСНС України, передає УНН.
Зазначається, що 3 січня, о 20:41 у м. Суми, в квартирі на 6 поверсі 10-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння (попередньо побутового газу).
“Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами в межах однієї кімнати (20 кв.м.), зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирах на 5 та 6 поверхах, порушено цілісність перекриття між 6 та 7 поверхами без послідуючого обвалу на площі близько 20 кв.м.” — йдеться в повідомленні.
Через вибух загинула одна особа — літня жінка, дві особи врятовано з-під завалів.
Наразі проведено евакуацію мешканців будинку.
Як повідомляв УНН, під час ліквідації пожежі на заводі у Львові постраждали двоє рятувальників.