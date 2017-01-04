Из-за обрушения дома в Сумах погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Из-за взрыва бытового газа произошло обрушение в многоквартирном жилом доме в Сумах в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Facebook ГСЧС Украины, передает УНН.
Отмечается, что 3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа).
"В результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.", - говорится в сообщении.
Из-за взрыва погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов.
Сейчас проведена эвакуация жильцов дома.
Как сообщал УНН, во время ликвидации пожара на заводе во Львове пострадали двое спасателей.