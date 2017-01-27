Через нові прориви теплотрас у Пензі без тепла залишились 165 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова адміністрації міста Пензи Віктор Кувайцев повідомив на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій, що вночі сталися нові прориви теплотрас і без тепла наразі залишаються 165 будинків, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“З урахуванням нових проривів без тепла залишаються 165 будинків”, — повідомив В.Кувайцев.
Також повідомляється, що ремонтники обіцяли ліквідувати всі прориви до 06:00 за московським часомі підключити будинки до теплопостачання до 8.00 за московським часом.
Наразі, за інформацією компанії “Т Плюс”, якій належить ТЕЦ-1, теплопостачання має надійти до будинків до 13:00 за московським часом.
Також наголошується, що мерія Пензи відкрила п’ять мобільних пунктів обігріву для жителів міста, які залишилися без теплопостачання. Температура повітря місті в п’ятницю становить близько 19 градусів нижче нуля.
Як повідомляв УНН, на Пензенській ТЕЦ у Росії стався вибух, обвалились металічні контрукці на площі 600 кв.м. Також, в Центрі медицини катастроф повідомили, що в результаті вибуху загинула одна людина, а дані про поранених не надходили.
Нагадаємо, вчора опалення 86 будинків, а також подача води в 68 будинків, а також 4 школи, 2 дитячі садки та лікарню, до одного з мікрорайонів в Пензі було обмежено після вибуху на ТЕЦ-1.