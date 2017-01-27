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Из-за новых прорывов теплотрасс в Пензе без тепла остались 165 домов

Из-за новых прорывов теплотрасс в Пензе без тепла остались 165 домов

Киев • УНН

 • 9367 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев сообщил на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям, что ночью произошли новые прорывы теплотрасс и без тепла пока остаются 165 домов, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"С учетом новых прорывов без тепла остаются 165 домов", - сообщил В.Кувайцев.

Также сообщается, что ремонтники обещали ликвидировать все прорывы до 06:00 по московскому времени, подключить дома к теплоснабжению до 8.00 по московскому времени.

Сейчас, по информации компании "Т Плюс", которой принадлежит ТЭЦ-1, теплоснабжения должно поступить в дома к 13:00 по московскому времени.

Также отмечается, что мэрия Пензы открыла пять мобильных пунктов обогрева для жителей города, которые остались без теплоснабжения. Температура воздуха городе в пятницу составляет около 19 градусов ниже нуля.

Как сообщал УНН, на Пензенской ТЭЦ в России произошел взрыв, обрушились металлические контрукций на площади 600 кв.м . Также, в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, а данные о раненых не поступали.

Напомним, вчера отопления 86 домов, а также подача воды в 68 домов, а также 4 школы, 2 детских сада и больницу , в один из микрорайонов в Пензе было ограничено после взрыва на ТЭЦ-1.

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