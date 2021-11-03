Через нестачу медичного кисню в Одесі створюють кисневі станції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Через брак медичного кисню пацієнтів з COVID-19 у коронавірусних відділеннях одеських лікарень створюють кисневі станції, передає УНН.
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Влітку три кисневі станції запустили в лікарнях № 1 і № 5. Зараз фахівці завершують пусконалагоджувальні роботи на кисневій станції в міській дитячій лікарні № 3. Четверту станцію продуктивністю 50 кубометрів на годину підключили 3 листопада до системи централізованої подачі кисню в лікарні № 10. Станція може працювати в автономному режимі завдяки живленню від спеціально прокладеної резервної лінії енергопостачання, повідомляє прес-служба Одеської міськради.
Зараз в окремому корпусі цієї лікарні розгорнуто відділення на 80 ліжок для пацієнтів з COVID-19, 66 ліжок підключені до системи централізованої подачі кисню, тут також 68 кисневих концентраторів.
Такі станції почнуть найближчими днями функціонувати в інфекційній лікарні та міськлікарні № 8. Після введення їх в експлуатацію лікарні матимуть щодоби більше третини власного кисню — близько 7 тонн. А ще 8-9 тонн купуватимуть у підприємств-постачальників.
Крім того, міська влада розглядає можливість будівництва заводу з виробництва кисню. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на засіданні сесії міської ради 3 листопада.
"Нам слід кардинально вирішувати проблему залежності міста від постачальників кисню. У нашому випадку - це будівництво власного заводу з виробництва рідкого кисню. Тоді ми зможемо повністю забезпечити потребу одеситів", - сказав Труханов.
Як повідомив мер, одеським хворим необхідно до 15 тонн кисню на добу. На цьому тижні за договорами планується отримати 88 тонн кисню. Хоча зараз місто потребує 105 тонн кисню на тиждень.