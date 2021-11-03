Из-за нехватки медицинского кислорода в Одессе создают кислородные станции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Из-за нехватки медицинского кислорода пациентов с COVID-19 в коронавирусных отделениях одесских больниц создают кислородные станции, передает УНН.
Детали
Летом три кислородные станции запустили в больницах № 1 и № 5. Сейчас специалисты завершают пусконаладочные работы на кислородной станции в городской детской больнице № 3. Четвертую станцию производительностью 50 кубометров в час подключили 3 ноября к системе централизованной подачи кислорода в больнице № 10. Станция может работать в автономном режиме благодаря питанию от специально проложенной резервной линии энергоснабжения, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Сейчас в отдельном корпусе этой больницы развернуто отделение на 80 коек для пациентов с COVID-19, 66 коек подключены к системе централизованной подачи кислорода, здесь также 68 кислородных концентраторов.
Такие станции начнут в ближайшие дни функционировать в инфекционной больнице и горбольнице № 8. После ввода их в эксплуатацию больницы будут иметь ежесуточно более трети собственного кислорода — около 7 тонн. А еще 8-9 тонн будут покупать у предприятий-поставщиков.
Кроме того, городская власть рассматривает возможность строительства завода по производству кислорода. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании сессии городского совета 3 ноября.
“Нам следует кардинально решать проблему зависимости города от поставщиков кислорода. В нашем случае — это строительство собственного завода по производству жидкого кислорода. Тогда мы сможем полностью обеспечить потребность одесситов”, — сказал Труханов.
Как сообщил мэр, одесским больным необходимо до 15 тонн кислорода в сутки. На этой неделе по договорам планируется получить 88 тонн кислорода. Хотя сейчас город нуждается в 105 тоннах кислорода в неделю.