Через нестачу кваліфікованих кадрів на ЗАЕС окупанти посилюють психологічний та фізичний тиск на українських працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські окупанти чинять психологічний та фізичний тиск на українських працівників Запорізької АЕС через критичну нестачу кваліфікованих кадрів. Про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"У той же час, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що окупанти використовують проти українських робітників Запорізької атомної електростанції "залякування, погрози, шантаж та тортури".
Ворог продовжує примушувати українських спеціалістів "до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "росатом".
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