Из-за нехватки квалифицированных кадров на ЗАЭС оккупанты усиливают психологическое и физическое давление на украинских работников

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"В то же время, из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС", - отметили в Генштабе ВСУ.

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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что оккупанты используют против украинских рабочих Запорожской атомной электростанции "запугивание, угрозы, шантаж и пытки".

Враг продолжает принуждать украинских специалистов "к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "росатом".

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