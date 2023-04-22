Из-за нехватки квалифицированных кадров на ЗАЭС оккупанты усиливают психологическое и физическое давление на украинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российские оккупанты оказывают психологическое и физическое давление на украинских работников Запорожской АЭС из-за критической нехватки квалифицированных кадров. Об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.
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"В то же время, из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что оккупанты используют против украинских рабочих Запорожской атомной электростанции "запугивание, угрозы, шантаж и пытки".
Враг продолжает принуждать украинских специалистов "к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "росатом".
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