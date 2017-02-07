Через несприятливі погодні умови обмежили рух вантажівок на Вінниччині

“У зв’язку з несприятливими погодними умовами з 8.00 07.02.2017р. у Вінницькій області введено обмеження руху для великовагового транспорту на автомобільній дорозі М-21 Житомир-Могилів-Подільський, ділянка від м.Вінниця до м.Могилев-Подільський”, — сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено в Черкаській, Закарпатській та Хмельницькій областях.

Також зазначалося, що з 07 год. до 10 год. 07.02.2017р. введено обмеження руху в Києві для великовагових транспортних засобів.