Из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение грузовиков в Винницкой области

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 8.00 07.02.2017 г. в Винницкой области введено ограничение движения для большегрузного транспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир-Могилев-Подольский, участок от г. Винница до г. Могилев-Подольский", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта временно ограничено в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Также отмечалось, что с 07 ч. до 10 ч. 07.02.2017 г. введено ограничение движения в Киеве для тяжеловесных транспортных средств.