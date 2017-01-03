Через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє військових - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В одній з військових частин поблизу Мар’їнка Донецької обл. в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень,” — йдеться в повідомленні.
Наразі за даним фактом проводиться слідство. Обставини події з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, протягом доби бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО.