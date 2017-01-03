Из-за неосторожного обращения с оружием погибли два военных - штаб АТО

"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНН, в течение суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.