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Из-за неосторожного обращения с оружием погибли два военных - штаб АТО

Из-за неосторожного обращения с оружием погибли два военных - штаб АТО

Киев • УНН

 • 12230 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В одной из воинских частей вблизи Марьинка Донецкой обл. в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНН, в течение суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.

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