Через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам - профспілки
Київ • УНН
За словами Л.Канаровської, через нелегитимність Уляни Супрун виплата працівникам медичної галузі заробітних плат опинилася під загрозою.
КИЇВ. 13 січня. УНН. Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я 2 січня звернулася до Президента України Петра Порошенка з проханням відреагувати на травлю відомого українського кардіохірурга Бориса Тодурова та розібратися із діяльністю в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це УНН розповіла голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська.
“Ми написали листа П.Порошенку, 5 січня відправили і просимо його як гаранта Конституції зупинити травлю відомого кардіохірурга — це перше, і зайнятися діяльністю пані Супрун, яка порушує в Україні всі статті Конституції, їх більше 12.
Вона не прийняла галузь, вона не знає, хто, де працює. Нам телефонують із Дніпропетровської області, з Донецька: що з нею робити? Просити відставки?
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Депутати нашого Комітету ВРУ (з питань охорони здоров’я — ред.) вчора зробили заяву, що вона (У.Супрун — ред.) незаконно займає посаду. Всі її пропозиції (У.Супрун — ред.) — це тільки болтологія. Тут нам 3 роки грузин обіцяв, що гроші будуть ходити за хворим, і зараз — те ж саме. Те, що збираються ввести контракти з дільничними лікарями — так ви хоч розберіться, хто на ділянці працює?”, — зазначила Л.Канаровська.
За словами фахівця, У.Супрун та її команда у МОЗ на сьогодні повністю ігнорують точки зору, думки і бачення щодо реформування галузі профільних кафедр, реальних лікарів і професорів.
Також Л.Канаровська додала, що через нелегитимність У.Супрун на сьогодні під загрозою перебуває виплата працівникам медичної галузі заробітних плат, формування штатних розкладів, розподіл навантаження на лікарів тощо.
“Зараз немає нічого: ні заробітних план, ні фінансування хворих... А це все — відповідальність, так як вона (У.Супрун — ред.) підписувала бюджети, не знаючи, що в неї є в наявності.
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(Через нелегітимність У.Супрун — ред.) є чимало ризиків, і не тільки заробітні плати (їх вчасна виплата — ред.). Ми зараз повинні привести до ладу штатні розклади, когось звільняти, а це — збільшення навантаження на персонал... Коли на одну медичну сестру ляже навантаження до 40 крапельниць на день, то що тоді буде? Це станеться „цироз“ не лише хворих, але й всіх медпрацівників. Так не можна над нами знущатися!” — резюмувала вона.
Нагадаємо, за словами О.Мусія, травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство “команди пінгвінів” У.Супрун.