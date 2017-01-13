Через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам - профспілки

“Ми написали листа П.Порошенку, 5 січня відправили і просимо його як гаранта Конституції зупинити травлю відомого кардіохірурга — це перше, і зайнятися діяльністю пані Супрун, яка порушує в Україні всі статті Конституції, їх більше 12.

Вона не прийняла галузь, вона не знає, хто, де працює. Нам телефонують із Дніпропетровської області, з Донецька: що з нею робити? Просити відставки?

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Депутати нашого Комітету ВРУ (з питань охорони здоров’я — ред.) вчора зробили заяву, що вона (У.Супрун — ред.) незаконно займає посаду. Всі її пропозиції (У.Супрун — ред.) — це тільки болтологія. Тут нам 3 роки грузин обіцяв, що гроші будуть ходити за хворим, і зараз — те ж саме. Те, що збираються ввести контракти з дільничними лікарями — так ви хоч розберіться, хто на ділянці працює?”, — зазначила Л.Канаровська.

За словами фахівця, У.Супрун та її команда у МОЗ на сьогодні повністю ігнорують точки зору, думки і бачення щодо реформування галузі профільних кафедр, реальних лікарів і професорів.

Також Л.Канаровська додала, що через нелегитимність У.Супрун на сьогодні під загрозою перебуває виплата працівникам медичної галузі заробітних плат, формування штатних розкладів, розподіл навантаження на лікарів тощо.

“Зараз немає нічого: ні заробітних план, ні фінансування хворих... А це все — відповідальність, так як вона (У.Супрун — ред.) підписувала бюджети, не знаючи, що в неї є в наявності.

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(Через нелегітимність У.Супрун — ред.) є чимало ризиків, і не тільки заробітні плати (їх вчасна виплата — ред.). Ми зараз повинні привести до ладу штатні розклади, когось звільняти, а це — збільшення навантаження на персонал... Коли на одну медичну сестру ляже навантаження до 40 крапельниць на день, то що тоді буде? Це станеться „цироз“ не лише хворих, але й всіх медпрацівників. Так не можна над нами знущатися!” — резюмувала вона.

Нагадаємо, за словами О.Мусія, травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство “команди пінгвінів” У.Супрун.