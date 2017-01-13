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Через нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам - профсоюзы

Через нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам - профсоюзы

Киев • УНН

 • 37970 просмотра

По словам Л.Канаровской, через нелегитимнисть Ульяны Супрун выплата работникам медицинской отрасли заработных плат оказалась под угрозой.

КИЕВ. 13 января. УНН. Киевский городской профсоюз работников охраны здоровье 2 января обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отреагировать на травлю известного украинского кардиохирурга Бориса Тодурова и разобраться с деятельностью и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом УНН рассказала председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская.

"Мы написали письмо П.Порошенко, 5 января отправили и просим его как гаранта Конституции остановить травлю известного кардиохирурга - это первое, и заняться деятельностью госпожи Супрун, которая нарушает в Украине все статьи Конституции, их более 12.

Она не приняла отрасль, она не знает, кто, где работает. Нам звонят из Днепропетровской области, из Донецка: что с ней делать? Просить отставки?

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Депутаты нашего Комитета ВРУ (по вопросам здравоохранения - ред.) вчера сделали заявление, что она (У.Супрун - ред.) незаконно занимает должность. Все ее предложения (У.Супрун - ред.) - это только болтология. Здесь нам 3 года грузин обещал, что деньги будут ходить за больным, и сейчас - то же самое. То, что собираются ввести контракты с участковыми врачами - так вы хоть разберитесь, кто на участке работает? ", - отметила Л.Канаровская.

По словам специалиста, У.Супрун и ее команда в Минздраве сегодня полностью игнорируют точки зрения, мысли и видение реформирования профильных кафедр, реальных врачей и профессоров.

Также Л.Канаровская добавила, что через нелегитимнисть У.Супрун сегодня под угрозой находится выплата работникам медицинской отрасли заработных плат, формирование штатных расписаний, распределение нагрузки на врачей и тому подобное.

"Сейчас нет ничего: ни заработных план, ни финансирования больных ... А это все - ответственность, так как она (У.Супрун - ред.) подписывала бюджеты, не зная, что у нее есть в наличии.

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(Через нелегитимности У.Супрун - ред.) есть много рисков, и не только заработные платы (их своевременная выплата - ред.). Мы сейчас должны привести в порядок штатные расписания, кого увольнять, а это - увеличение нагрузки на персонал ... Когда на одну медицинскую сестру ляжет нагрузка до 40 капельниц в день, то что тогда будет? Это произойдет "цирроз" не только больных, но и всех медработников. Так нельзя над нами издеваться! »- резюмировала она.

Напомним, по словам О.Мусия, травля Б.Тодурова со стороны Минздрава происходит через дилетантство "команды пингвинов" У.Супрун.

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