Через негоду в Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів - ДСНС

“В наслідок негоди через обриву електропередач сталось знеструмлення 524 населених пунктів в шести в областях. Дніпропетровська - 287, Харківська - 127, Полтавська - 72, Запорізька - 23, Кіровоградська 1 населений пункт”, — повідомив він.

Також він зазначив, що рух транспорту на автошляхах не припинявся за винятком Дніпропетровської області, де через розвернення великовантажних автомобілів та ДТП утворились затори, де було від 40 до 60 одиниць автотранспорту.

"Для розблокування та очистки доріг було негайно залучено техніку “Укравтодору” та важку інженерну техніку ДСНС", - підкреслив М.Чечоткін.

Крім того, за його словами, дві з половиною тисячі дерев впали в Харківській, Дніпропетровській та Запорізьких областях.

Нагадаємо, через активний циклон 20-22 квітня по всій Україні очікуються складні погодні умови — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с.