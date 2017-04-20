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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139520 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112625 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102318 просмотра

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Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 12068 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В результате непогоды из-за обрывов электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины. Об этом сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осложнения погодных условий в Украине председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин, передает УНН.

"В результате непогоды из-за обрыва электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях. Днепропетровская - 287, Харьковская - 127, Полтавская - 72, Запорожская - 23, Кировоградская 1 населенный пункт", - сообщил он.

Также он отметил, что движение транспорта на автодорогах не прекращался за исключением Днепропетровской области, где из разворота большегрузовых автомобилей и ДТП образовались заторы, где было от 40 до 60 единиц автотранспорта.

"Для разблокировки и очистки дорог было немедленно привлечена техника "Укравтодора" и тяжелая инженерная технику ГСЧС", - подчеркнул М.Чечоткин.

Кроме того, по его словам, две с половиной тысячи деревьев упали в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, из циклон 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.

Украинские Национальные Новости

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