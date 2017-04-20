Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов - ГСЧС

"В результате непогоды из-за обрыва электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях. Днепропетровская - 287, Харьковская - 127, Полтавская - 72, Запорожская - 23, Кировоградская 1 населенный пункт", - сообщил он.

Также он отметил, что движение транспорта на автодорогах не прекращался за исключением Днепропетровской области, где из разворота большегрузовых автомобилей и ДТП образовались заторы, где было от 40 до 60 единиц автотранспорта.

"Для разблокировки и очистки дорог было немедленно привлечена техника "Укравтодора" и тяжелая инженерная технику ГСЧС", - подчеркнул М.Чечоткин.

Кроме того, по его словам, две с половиной тысячи деревьев упали в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, из циклон 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.