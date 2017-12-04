Через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч з 3 грудня на 4 грудня сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях України, передає УНН з посиланням на ДСНС.
"В ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 41 н.п., Закарпатська – 30 н.п. та Волинська – 17 н.п.", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.