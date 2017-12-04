Из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 41 н.п., Закарпатская - 30 н .п. и Волынская - 17 н.п. ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.