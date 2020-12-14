Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

"Станом на 7 год. 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 85, Київська – 8, Черкаська – 7, Житомирська – 6 та Чернівецька – 1", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що електропостачання наразі відновлюють.

Також у ДСНС повідомляють, що станом на 7 год. 14 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху не має.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні у понеділок, 14 грудня, на більшості території температура коливатиметься близько нуля, на більшості території - дощ та мокрий сніг, ожеледиця.