Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За осложнения погодных условий в Украине обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего - в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"По состоянию на 7 ч. 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенение) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1 области", - говорится в сообщении.
Указывается, что электроснабжение пока восстанавливают.
Также в ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7 ч. 14 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине в понедельник, 14 декабря, на большей части территории температура будет колебаться около нуля, на большей части территории - дождь и мокрый снег, гололед.