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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64822 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86430 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113148 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148425 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197562 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194371 просмотра

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Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. За осложнения погодных условий в Украине обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего - в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

"По состоянию на 7 ч. 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенение) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1 области", - говорится в сообщении.

Указывается, что электроснабжение пока восстанавливают.

Также в ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7 ч. 14 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине в понедельник, 14 декабря, на большей части территории температура будет колебаться около нуля, на большей части территории - дождь и мокрый снег, гололед.

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