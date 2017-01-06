Через негоду в п’яти областях України діють обмеження для руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на 15.00 в Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Зокрема, обмеження транспортного руху діють в таких областях:
1. Одеська область:
— обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
— а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) — для всіх видів транспорту.
2. Кіровоградська область:
— з 15.00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
3. Миколаївська область:
— обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
4. Херсонська область:
— обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).
5. Дніпропетровська область:
Для всіх видів транспорту:
— Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
— Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;
— Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.