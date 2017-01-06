Из-за непогоды в пяти областях Украины действуют ограничения для движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 15.00 в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
В частности, ограничения транспортного движения действуют в следующих областях:
1. Одесская область:
- Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
- А/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.
2. Кировоградская область:
- С 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
3. Николаевская область:
- Ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
4. Херсонская область:
- Ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).
5. Днепропетровская область:
Для всех видов транспорта:
- Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);
- Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);
- Р-74 (Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.