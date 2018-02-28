Через негоду в Одесі обмежили рух пасажирського транспорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. У зв’язку із погіршенням погодних умов в Одесі заборонений рух пасажирського транспорту. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов, з 17:30 вводиться обмеження на рух з автостанцій пасажирського автотранспорту по внутрішньообласним, міжобласним і міжнародним маршрутам. Також, з 18:00 вводиться обмеження на рух пасажирського автотранспорту по приміських маршрутах”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у зв'язку з погіршенням погодних умов введено обмеження руху вантажного транспорту до Одеси.