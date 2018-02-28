Из-за непогоды в Одессе ограничили движение пассажирского транспорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Одессе запрещено движение пассажирского транспорта. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"В связи с ухудшением погодных условий, с 17:30 вводится ограничение на движение с автостанций пассажирского автотранспорта по внутриобластным, межобластным и международным маршрутам. Также, с 18:00 вводится ограничение на движение пассажирского автотранспорта по пригородным маршрутам", - говорится в сообщении.
Ранее в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения грузового транспорта в Одессу.