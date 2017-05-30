Через негоду в Києві затопило вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В результаті негоди у Києві затопило одну із вулиць, вітер повалив на автомобілі дерево. Про це повідомляє dtp.kiev, передає УНН.
Повідомляється, що в результаті дощу затоплена вул. Кіровоградська у Голосіївському та Солом'янському районах столиці.
Крім того, на вул.Смольній у Голосіївському районі від сильного вітру впало дерево. Через це постраждали як мінімум два автомобілі.
Нагадаємо, у понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива, кількість постраждалих в Москві перевищила 100 осіб.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві зросла до 137 осіб.