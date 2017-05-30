Из-за непогоды в Киеве затопило улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате непогоды в Киеве затопило одну из улиц, ветер повалил на автомобили дерево. Об этом сообщает dtp.kiev, передает УНН.
Сообщается, что в результате дождя затоплена ул.Кировоградская в Голосеевском и Соломенском районах столицы.
Кроме того, на ул.Смольной в Голосеевском районе от сильного ветра упало дерево. Из-за этого пострадали как минимум два автомобиля.
Напомним, в понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 137 человек.