Через негоду в Києві громадський транспорт рухається із затримками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У суботу, 3 березня, громадський транспорт у столиці курсує з відхиленням від розкладу руху на усіх маршрутах у звʼязку із погодними умовами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Від початку руху 3 березня введено оперативне положення № 2 – курсування з відхиленням від розкладу руху на усіх маршрутах громадського транспорту у звʼязку із погодними умовами", - повідомили у КМДа з посиланням на дані КП "Київпастранс".
Як зазначається, сьогодні внаслідок впливу активного циклону у Києві складні погодні умови: приріст снігового покриву 10-17 см. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.
Нагадаємо, через негоду рух автотранспорту обмежено у двох областях.