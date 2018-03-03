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Через негоду в Києві громадський транспорт рухається із затримками

Через негоду в Києві громадський транспорт рухається із затримками

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У суботу, 3 березня, громадський транспорт у столиці курсує з відхиленням від розкладу руху на усіх маршрутах у звʼязку із погодними умовами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"Від початку руху 3 березня введено оперативне положення № 2 – курсування з відхиленням від розкладу руху на усіх маршрутах громадського транспорту у звʼязку із погодними умовами", - повідомили у КМДа з посиланням на дані КП "Київпастранс".

Як зазначається, сьогодні внаслідок впливу активного циклону у Києві складні погодні умови: приріст снігового покриву 10-17 см. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.

Нагадаємо, через негоду рух автотранспорту обмежено у двох областях.

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