Из-за непогоды в Киеве общественный транспорт движется с задержками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В субботу, 3 марта, общественный транспорт в столице курсирует с отклонением от расписания движения на всех маршрутах в связи с погодными условиями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С начала движения 3 марта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".
Как отмечается, сегодня в результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнениям работы электрических сетей и коммунального хозяйства.
Напомним, из-за непогоды движение автотранспорта ограничено в двух областях.