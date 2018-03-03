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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52574 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63214 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66306 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104273 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96846 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103992 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111006 просмотра

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Из-за непогоды в Киеве общественный транспорт движется с задержками

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В субботу, 3 марта, общественный транспорт в столице курсирует с отклонением от расписания движения на всех маршрутах в связи с погодными условиями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С начала движения 3 марта введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сообщили в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

Как отмечается, сегодня в результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнениям работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

Напомним, из-за непогоды движение автотранспорта ограничено в двух областях.

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