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Через негоду в Херсоні заборонили рух великовагового вантажного транспорту

Через негоду в Херсоні заборонили рух великовагового вантажного транспорту

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 6 січня. УНН. На період негоди забороняється рух великовагового вантажного транспорту у Херсоні, передає УНН з посиланням на прес-службу міської ради міста.

З метою організації безпечного руху автомобільного транспорту на вулицях міста в зимовий період поточного року, у разі виникнення складних погодних умов у Херсоні (сильні морози, снігопади, налипання снігу і снігові замети, хуртовина або ожеледиця),прийнято рішення щодо заборони руху великовагового вантажного транспорту у місті.

Відповідне розпорядження "Про упорядкування руху вантажноготранспорту на території міста у разі виникнення складних погодних умов в зимовий періодпоточного року" видав 5 січня 2017 р. міський голова Володимир Миколаєнко.

На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою–на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу Danone, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в сел.Комишани.

Не допускається в’їзд до міста великовагового вантажного транспорту та його обслуговування поза диспетчерського контролю. Підвезення товарів до торговельних об’єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності.

У період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств.

Нагадаємо, за повідомленням Херсонського обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку з переміщенням активного південного циклону 6, 7, 8 січня 2017 року на території Херсонської області та м. Херсона очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиця, снігові замети, снігові накати. У місті працюватимуть пункти обігріву.

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