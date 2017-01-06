Из-за непогоды в Херсоне запретили движение большегрузного грузового транспорта
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 января. УНН. На период непогоды запрещается движение тяжеловесного грузового транспорта в Херсоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета города.
С целью организации безопасного движения автомобильного транспорта на улицах города в зимний период текущего года, в случае возникновения сложных погодных условий в Херсоне (сильные морозы, снегопады, налипание снега и снежных заносов, метель или гололед), принято решение о запрете движения большегрузного грузового транспорта в городе.
Соответствующее распоряжение "Об упорядочении движения большегрузного транспорта на территории города в случае возникновения сложных погодных условий в зимний периодпоточного года" издал 5 января 2017 года городской голова Владимир Николаенко.
На период действия запрета движения большегрузного грузового транспорта определены места отстоя на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода Danone, на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в сел. Комышаны.
Не допускается въезд в город большегрузного грузового транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.
В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.
Напомним, по сообщению Херсонского областного центра по гидрометеорологии, в связи с перемещением активного южного циклона 6, 7, 8 января 2017 года на территории Херсонской области и г. Херсона ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты. В городе будут работать пункты обогрева.