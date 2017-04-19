Через негоду в Дніпрі зберуть комісію з надзвичайних ситуацій

На вулицях Дніпра працюють комунальники та спецтехніка. Осьові та прибордюрні частини доріг оброблятимуть спеціальними сумішами.

Крім того, в Дніпрі збирають комісію з надзвичайних ситуацій. Влада міста звернеться до уряду за фінансовою підтримкою для ліквідації наслідків стихійного лиха: відучора в місті випало близько 30 см снігу, повалено 2,6 тис. дерев.

“Є серйозні проблеми. Зокрема, існує висока ймовірність підтоплення, надто в Амур-Нижньодніпровському районі. Ми уважно стежимо за ситуацією. Я розмовляв із Прем’єр-міністром, щоб були дані відповідні розпорядження і почався розгляд питання про скидання вод у річку Дніпро”, — сказав мер Дніпра.

За словами керівництва міста, у найближчі години будуть увімкнені резервні лінії живлення і ситуація з подачею електроенергії в місті стабілізується. Разом з тим, запуск центрального опалення займе близько тижня. До того ж, у низці котелень розпочато ремонти. Наразі в мерії шукають можливість почати подавати тепло в першу чергу до лікарень.

Загалом через негоду на Дніпропетровщині знеструмлені близько півсотні населених пунктів. Численні обриви й пошкодження ліній сталися вночі і в Дніпрі. Через повалені дерева у місті зупинені кілька трамвайних і тролейбусних маршрутів. На деяких лініях працюють додаткові автобуси.

Щоб повністю подолати наслідки дводенної негоди у Дніпрі, знадобиться не менше двох тижнів.

Нагадаємо, раніше через погодні умови та зниження температури у місті закрили до п’ятниці включно усі 160 міських шкіл.