Из-за непогоды в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17374 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139483 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110662 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102312 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103078 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Из-за непогоды в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям

Из-за непогоды в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям

Киев  •  УНН

 • 7364 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ситуация в Днепре из-за непогоды не является критической. Об этом во время пресс-конференции 19 апреля заявил мэр Борис Филатов, передает корреспондент УНН.

На улицах Днепра работают коммунальщики и спецтехника. Осевые и прибордюрные части дорог обрабатывают специальными смесями.

Кроме того, в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти города обратятся к правительству за финансовой поддержкой для ликвидации последствий стихийного бедствия: со вчерашнего дня в городе выпало около 30 см снега, повалены 2,6 тыс. деревьев.

“Есть серьезные проблемы. В частности, существует высокая вероятность подтопления, особенно в Амур-Нижнеднепровском районе. Мы внимательно следим за ситуацией. Я разговаривал с Премьер-министром, чтобы были даны соответствующие распоряжения и началось рассмотрение вопроса о сбросе вод в реку Днепр”, — сказал мэр Днепра.

По словам руководства города, в ближайшие часы будут включены резервные линии питания и ситуация с подачей электроэнергии в городе стабилизируется. Вместе с тем, запуск центрального отопления займет около недели. К тому же, в ряде котельных начаты ремонты. Сейчас в мэрии ищут возможность начать подавать тепло в первую очередь в больницы.

В общем из-за непогоды в Днепропетровской области обесточены около полусотни населенных пунктов. Многочисленные обрывы и повреждения линий произошли ночью и в Днепре. Из-за поваленных деревьев в городе остановлены несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов. На некоторых линиях работают дополнительные автобусы.

Чтобы полностью преодолеть последствия двухдневной непогоды в Днепре, понадобится не менее двух недель.

Напомним, ранее из-за погодных условий и снижения температуры в городе закрыли до пятницы включительно все 160 городских школ.

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