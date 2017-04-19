Из-за непогоды в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям

На улицах Днепра работают коммунальщики и спецтехника. Осевые и прибордюрные части дорог обрабатывают специальными смесями.

Кроме того, в Днепре собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. Власти города обратятся к правительству за финансовой поддержкой для ликвидации последствий стихийного бедствия: со вчерашнего дня в городе выпало около 30 см снега, повалены 2,6 тыс. деревьев.

“Есть серьезные проблемы. В частности, существует высокая вероятность подтопления, особенно в Амур-Нижнеднепровском районе. Мы внимательно следим за ситуацией. Я разговаривал с Премьер-министром, чтобы были даны соответствующие распоряжения и началось рассмотрение вопроса о сбросе вод в реку Днепр”, — сказал мэр Днепра.

По словам руководства города, в ближайшие часы будут включены резервные линии питания и ситуация с подачей электроэнергии в городе стабилизируется. Вместе с тем, запуск центрального отопления займет около недели. К тому же, в ряде котельных начаты ремонты. Сейчас в мэрии ищут возможность начать подавать тепло в первую очередь в больницы.

В общем из-за непогоды в Днепропетровской области обесточены около полусотни населенных пунктов. Многочисленные обрывы и повреждения линий произошли ночью и в Днепре. Из-за поваленных деревьев в городе остановлены несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов. На некоторых линиях работают дополнительные автобусы.

Чтобы полностью преодолеть последствия двухдневной непогоды в Днепре, понадобится не менее двух недель.

Напомним, ранее из-за погодных условий и снижения температуры в городе закрыли до пятницы включительно все 160 городских школ.