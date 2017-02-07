Через негоду в аеропорту Одеси скасували усі рейси

Сьогодні, починаючи із 17:50 скасовано відправлення літаків на Жуляни( 17:50), Тель-Авiв (21:30), Стамбул (21:45, 01:00) та Бориспіль(07:00), а також прибуття із Борисполя (20:30), Стамбула (20:50, 00:05), Тель-Авiва (04:10).

Наразі очікується прибуття авіарейсу сполученням Жуляни-Одеса на 21:10.

Нагадаємо, в через густий туман та ожеледицю 7 лютого вранці в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак сполученням Стамбул-Одеси, через що змушений був повернутися назад до Туреччини.