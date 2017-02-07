Из-за непогоды в аэропорту Одессы отменили все рейсы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Из-за непогоды в международном аэропорту Одессы до 7:00 8 февраля отменены почти все авиарейсы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сегодня, начиная с 17:50 отменено отправление самолетов на Жуляны (17:50), Тель-Авив (21:30), Стамбул (21:45, 1:00) и Борисполь (07:00), а также прибытие из Борисполя (20:30), Стамбул (20:50, 00:05), Тель-Авив (4:10).
Сейчас ожидается прибытие авиарейса сообщением Жуляны-Одесса на 21:10.
Напомним, из-за густого тумана и гололеда 7 февраля утром в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет сообщением Стамбул-Одессы, из-за чего вынужден был вернуться обратно в Турцию.