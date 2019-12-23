Через негоду у трьох областях планують обмежити рух на дорогах: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У зв'язку із очікуваним погіршенням погодних умов у трьох областях України - Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській - планують обмежити рух на окремих автошляхах. Відповідна інформація розміщена на офіційній сторінці МВС у Facebook, передає УНН.
Львівська область:
У зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов планується з 20 год. 23.12.2019 по 9 год. 24.12.2019 тимчасове обмеження руху вантажних транспортних засобів дорогами державного значення області, а саме:
- М-06 Київ-Чоп (на ділянці м. Стрий - межа з Закарпатською обл.);
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород (на ділянці м. Старий Самбір - межа з Закарпатською обл.);
- Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Ів.-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів (на ділянці с. Давидів - межа з Ів.-Франківською обл.);
- Т-1402 Східниця-Пісочна (на ділянці м. Східниця - м. Дрогобич).
Івано-Франківська область:
У зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов планується з 2 год. 24.12.2019 тимчасове обмеження руху вантажних транспортних засобів дорогами державного значення області, а саме гірських перевалах:
- Н-09 Мукачево-Львів (Яблунецький перевал);
- Р-21 Долина-Хуст (Вишківський перевал);
- Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (Буковецький та Кривопільський перевали).
Закарпатська область
За прогнозами УкрГМЦ 23-24 грудня спостерігатиметься погіршення погодних умов (мокрий сніг, ожеледиця, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, температура впродовж доби 0 – 5 °С).
Крім того, з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу, з 00:00 год 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:
- Н-06 Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Торунський перевал.
- Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.
Нагадаємо, в Україні пройдуть дощі, а у Карпатах в цей час сильні снігопади, налипання мокрого снігу, хуртовини, місцями ожеледь.