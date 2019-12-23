Из-за непогоды в трех областях планируют ограничить движение на дорогах: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в трех областях Украины - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской - планируют ограничить движение на отдельных автодорогах. Соответствующая информация размещена на официальной странице МВД в Facebook, передает УНН.
Львовская область:
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий планируется с 20 ч. 23.12.2019 по 9 ч. 24.12.2019 временное ограничение движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения области, а именно:
- М-06 Киев-Чоп (на участке г. Стрый - черта с Закарпатской обл.)
- Н-13 Львов-Самбор-Ужгород (на участке г. Старый Самбор - черта с Закарпатской обл.)
- Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов (на участке с. Давидов - черта с Ивано-Франковской обл.)
- Т-1402 Сходница-Песочная (на участке г. Сходница - г. Дрогобыч).
Ивано-Франковская область:
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий планируется с 2 ч. 24.12.2019 временное ограничение движения грузовых транспортных средств по дорогам государственного значения области, а именно горных перевалах:
- Н-09 Мукачево-Львов (Яблунецкий перевал)
- Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал)
- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопольский перевалы).
Закарпатская область
По прогнозам УкрГМЦ 23-24 декабря будет наблюдаться ухудшение погодных условий (снег, гололед, метели, порывы ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 0 - 5°С).
Кроме того, с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега, с 00:00 24.12.2019 временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:
- Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
- Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.
- Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы.
Напомним, в Украине пройдут дожди, а в Карпатах в это время сильные снегопады, налипание мокрого снега, метели, местами гололед.