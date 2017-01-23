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Через негоду у штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло 20 людей

Через негоду у штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло 20 людей

Київ • УНН

 • 12366 перегляди

КИЕВ. 23 января. УНН. Через екстремальні погодні умови в американських штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло близько 20 людей, передає УНН з посиланням на CNN.

Як повідомляють , що у Джорджії оголосили режим надзвичайного стану в семи округах на півдні штату. Там загинуло 14 людей.

Ще четверо людей загинули і понад 50 постраждали від торнадо у штаті Міссісіпі, де швидкість вітру сягала 218 км/год. В Каліфорнії було знайдено тіла ще двох загиблих.

Також від стихії постраждали штати Техас, Алабама, Луїзіана і Флорида, де зруйновані або пошкоджені будинки та споруди.

Нагадаємо, що протягом вихідних на території штату було зафіксовано 11 торнадо.

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