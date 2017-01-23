Из-за непогоды в штатах Джорджия и Миссисипи погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи погибли около 20 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как сообщают, что в Джорджии объявили режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата. Там погибли 14 человек.
Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали от торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км / ч. В Калифорнии были найдены тела еще двух погибших.
Также от стихии пострадали штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида, где разрушены или повреждены здания и сооружения.
Напомним, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо .