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Из-за непогоды в штатах Джорджия и Миссисипи погибли 20 человек

Из-за непогоды в штатах Джорджия и Миссисипи погибли 20 человек

Киев • УНН

 • 12366 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи погибли около 20 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как сообщают, что в Джорджии объявили режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата. Там погибли 14 человек.

Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали от торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км / ч. В Калифорнии были найдены тела еще двух погибших.

Также от стихии пострадали штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида, где разрушены или повреждены здания и сооружения.

Напомним, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо .

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